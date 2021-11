Pozor, ceste ponekod zasnežene! Na Kaninu že več kot en meter snega (FOTO)

Na Gorenjskem in ponekod na Štajerskem in Koroškem so ceste zasnežene. Zaradi čiščenja in posipanja promet ponekod poteka počasneje, opozarjajo na prometno-informacijskem centru za državne ceste. Ponekod je snega že precej; v Ratečah je po podatkih agencije za okolje snežna odeja debela 41 centimetrov, na Kaninu že 145 centimetrov.

Kakšne so razmere na cestah?

Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič zaprta, verige pa so obvezne na prelazih Korensko Sedlo, Ljubelj in Jezerski vrh. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, navaja prometno-informacijski center za državne ceste. Voznike pozivajo, da prilagodijo hitrost vožnje in varnostno razdaljo.

Štajerska avtocesta je med Šempetrom in Arjo vasjo proti Mariboru zaradi nesreče zaprta, obvoz je po regionalni cesti Šempeter in Žalec. Na primorski avtocesti pa je promet oviran med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.

V gorah prava zima

Medtem se je v gorah začela prava zima, marsikje je zapadlo že več kot pol metra snega, sporočajo z Agencije RS za okolje (Arso). V zadnjih 12 urah je največ snega zapadlo na Zelenici, in sicer 36 centimetrov, skupno ga je tam 71 centimetrov. V Ratečah je v zadnjih 12 urah zapadlo 32 centimetrov snega, skupno ga je 41 centimetrov. Na Kredarici je od sobote zvečer zapadlo 27, skupno pa je tam 85 centimetrov snega. Na Kaninu je v zadnjih 12 urah zapadlo 26 centimetrov snega, skupno ga je tam 145 centimetrov, kažejo podatki Arsa.

Po napovedih meteorologov bo danes pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Na severozahodu države bo snežilo, sicer bo meja sneženja večinoma med 500 in 800 metri nad morjem. Popoldne bodo padavine prehodno oslabele, možna bo kakšna ploha. Zvečer se bodo padavine spet okrepile in ponoči razširile nad vso Slovenijo. V noči na ponedeljek bo snežilo tudi po nižinah, v ponedeljek čez dan pa se bo delno zjasnilo.

Visoko plimovanje morja

Iz Pirana medtem poročajo o visokem plimovanju morja, aktivirani so bili prostovoljni gasilci, kažejo podatki centra za obveščanje.