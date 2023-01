Pozor, opolnoči spremenjene cene bencina in dizla

Cena 95-oktanskega bencina se bo v torek na bencinskih servisih zunaj avtocest podražila za 1,2 centa na 1,288 evra za liter, cena dizla pa bo ostala nespremenjena pri 1,483 evra za liter. Nespremenjena bo ostala tudi cena kurilnega olja, in sicer bo treba za liter odšteti 1,115 evra, so sporočili z gospodarskega ministrstva.

Kot so pojasnili na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, nove cene že vključujejo danes sprejeto odločitev vlade, ki je določila novo višino trošarin za dizelsko gorivo (0,33207 evra za liter) in za kurilno olje (0,09144 evra za liter).

Če ne bi bilo regulacije cen ...

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnikov oprostili plačila okoljskih dajatev, bi bilo po ocenah gospodarskega ministrstva za liter dizla treba odšteti okoli 1,591 evra na liter. Pri 50 litrih bi plačali 79,55 evrov, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla potrošnik prihrani 5,4 evra.

Če ne bi regulirali cen 95-oktanskega bencina in hkrati potrošnikov oprostili plačila okoljskih dajatev, pa bi bilo po njihovih ocenah zanj treba odšteti okoli 1,385 evra na liter. Potrošnik bi za 50 litrov plačal 69,25 evrov, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku potrošnik privarčuje 4,85 evra.

Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik v prihodnjem 14-dnevnem obdobju plačal 1115 evrov (brez prevoza). Z regulacijo po izračunih ministrstva potrošnik privarčuje 154 evrov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste, pa določa uredba o kategorizaciji državnih cest.