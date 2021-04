Pozor, če ste že brez zimske opreme, se ne odpravljajte na cesto

Pozeba v naslednjih dneh

Obvezna zimska oprema

Vremenske razmere se bodo čez dan in v noči na torek po državi precej spremenile, v torek zjutraj in dopoldne pa bodo povsem zimske, opozarja Agencija RS za okolje (Arso).Ponoči bodo padavine zajele vso državo. Sprva bo deževalo, meja sneženja pa se bo do jutra v večjem delu države spustila do nižin. V torek dopoldne bo snežilo, na Primorskem pa večinoma deževalo.Marsikje bodo razmere povsem zimske. Predvsem na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo v torek zjutraj in dopoldne veter prenašal sneg in gradil zamete. Po nižinah bo predvidoma zapadlo od 5 do 15 centimetrov snega, ponekod na Notranjskem in Kočevskem do okoli 25 centimetrov, na severovzhodu do okoli 5 centimetrov.Popoldne se bo vreme že normaliziralo. Padavin ne pričakujejo več, razen mogoče kakšno ploho, ki pa je lahko tudi snežna. Še naprej bo hladno.Kljub vremenski napovedi pa pozebe v torek še ni pričakovati. Ta bi sicer lahko nastopila v naslednjih dneh, predvsem v sredo ali četrtek, ko bodo še naprej hladna jutra.Pri prometnoinformacijskem centru pa ob napovedanem sneženju opozarjajo, da je v zimskih razmerah ne glede na datum na vozilih obvezna zimska oprema.Voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo, le če bo to nujno in z ustrezno zimsko opremo. Pred potjo je treba vozilo očistiti in se pozanimati o stanju na cestah, hitrost vožnje ter varnostno razdaljo pa je treba prilagoditi vremenskim razmeram. Obenem opozarjajo voznike, naj ne prehitevajo plužnih skupin.