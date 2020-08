Pozor, če se odpravljate na pot: kolone so dolge več kolometrov

Na cestah je tudi ta vikend povečan promet, predvsem pred nekaterimi mejnimi prehodi nastajajo zastoji. Na avstrijski strani predora Karavanke, ki ga zaradi kontrole na slovenski strani občasno zapirajo, je kolona vozil dolga 17 kilometrov, čakalna doba je okoli štiri ure, so sporočili iz kranjske policijske uprave.



Tudi na gorenjskih cestah je promet povečan, v smeri Avstrije je kolona vozil pred Karavankami dolga okoli en kilometer. Kontrola na vstopu na slovenski strani poteka na dveh kontrolnih pasovih (osemkilometrska kolona je tudi na avstrijski strani prehoda Šentilj).



Prav tako je čakalna doba za vstop v državo na Ljubelju, kjer je treba čakati okoli pol ure. Pri kranjski policijski upravi so še spomnili, da sta kontrolni točki Korensko sedlo in Jezersko namenjeni izključno državljanom Slovenije in Avstrije.

Kranjski policisti ob tem opozarjajo na upoštevanje prometnih pravil in previdnost v prometu. »Danes je vroče, kar bo vplivalo tudi na voznike, motoriste, kolesarje. Vozniki naj uživajo dovolj tekočine, v primeru utrujenosti pa naj naredijo postanek.« Mejni prehodi Čakalna doba je tudi na mejnih prehodih Metlika, Obrežje, Sočerga, Sečovlje, Petrina, Starod, Gruškovje, Dragonja, Dobovec, Zgornji Leskovec, Rogatec, Jelšane, Vinica in Novokračine, poroča prometnoinformacijski center. Najdlje, kar štiri ure, morajo osebna vozila za vstop na Hrvaško čakati na mejnem prehodu Dobovec. Na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški je kolona dolga približno štiri kilometre. Tam je tako za vstop kot izstop iz države treba čakati uro in pol. Okoli dve uri je tako za vstop v Slovenijo kot Hrvaško treba čakati na prehodu Dragonja. Podobno dolge čakalne dobe v smeri Hrvaške so tudi na prehodih Vinica, Jelšane in Zgornji Leskovec.



Na mejnih prehodih s sosednjimi državami ostaja nadzor prometa in potnikov na nadzornih točkah. Slovenski državljani, ki prihajajo iz držav članic EU oziroma iz držav članic schengenskega območja, lahko našo mejo prestopajo tudi zunaj nadzornih točk.



Zgoščen promet in zastoje na slovenskih cestah je ta vikend pričakovati tudi zaradi začetka tradicionalnih italijanskih počitnic v avgustu in množične odprave Italijanov proti turističnim krajem.