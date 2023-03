Pozor, če dopustujete na Hrvaškem: časa za to imate le še nekaj dni

Kune, ki jih je na Hrvaškem v začetku leta zamenjal evro, je bilo v nekaterih bankah v Sloveniji mogoče zamenjati še v prvih nekaj mesecih letošnjega leta. Banke na Hrvaškem pa bodo kune za evre menjale še vse leto.

Deželna banka Slovenije je svoje komitente oziroma stranke na družbenih omrežjih opozorila, da bo pri njih tovrstna menjava možna le še nekaj dni: »Prebrskajte žepe, denarnice, predale in ostala mesta, kjer hranite denar. Menjavo veljavnih bankovcev hrvaških kun v evre lahko opravite v vseh poslovalnicah DBS le še do 20. marca 2023.«

V nekaterih bankah menjava ni več mogoča

Stranke največje banke v državi NLB bodo kune lahko prodale po odkupnem tečaju banke do konca marca. V banki menjajo le bankovce. V Novi KBM bodo medtem sprejemali bankovce v hrvaški valuti do konca junija z možnostjo podaljšanja tega roka.

SKB banka, Intesa Sanpaolo Bank in Gorenjska banka so bankovce hrvaške valute odkupovale le do konca leta 2022. Medtem je Unicredit banka Slovenije bankovce v poslovalnicah menjala le do sredine decembra.

Kaj storiti, če zamudite roke za menjavo pri nas?

Banke na Hrvaškem bodo kune za evre zamenjevale še celotno letošnje leto. Menjava bo možna tudi na enotah hrvaške finančne agencije (Fina) in v poslovalnicah hrvaške pošte.

Hrvaška centralna banka bo kovance menjala še tri leta od sprejetja nove valute, torej do konca leta 2025. Bankovce pa bo zamenjevala brez omejitve.

Kune so letos zamenjali evri. FOTO: David M. Skiba/Shutterstock

