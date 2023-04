Pozor: če dobite to pošiljko, morate storiti to

Zlikovci nenehno iščejo nove načine, kako priti do vaših podatkov in vas izkoristiti. Tako so ponovno zaokrožila prevarantska sporočila (elektronska pošta in kratka SMS-sporočila), v katerih vam sporočajo, da vam bo davčna vrnila denar. A še prej morate vnesti svoje osebne podatke, po možnosti razkriti tudi podatke o transakcijskem računu.

»Finančna uprava zavezancev na takšen način ne obvešča. Prosimo, bodite previdni! Ne nasedajte in nikamor ne sporočajte ali vpisujte svojih podatkov,« opozarjajo iz Finančne uprave RS (Furs). Dodajajo, da nikoli ne zahtevajo vnašanja osebnih podatkov ali podatkov o transakcijskih računih v spletne povezave ali SMS-sporočila. To je vsekakor znak, da gre za prevaro.

Kaj torej storiti? Ne klikajte ali tapkajte na povezave, na sporočila ne odgovarjajte, temveč jih preprosto izbrišite.

Furs opozarja, da to ni njihovo obvestilo. FOTO: Furs, Posnetek Zaslona

