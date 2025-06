Pozor, če dobite podobno sporočilo: »Mama, izgubil sem telefon,« gre za novo prevaro

V bankah in hranilnicah so zasledili prevaro, ki se v tujini pojavlja že nekaj časa, zdaj pa je prišla tudi do nas. Gre za prevaro preko kratkih sporočil SMS, ki jih goljufi v imenu otrok pošiljajo staršem. Namen pa je finančno oškodovanje, so sporočili iz Združenja bank Slovenije.

Prevara je videti tako, da goljufi z neznane telefonske številke uporabniku pošljejo sporočilo SMS, v katerem se po navadi predstavljajo kot družinski člani, običajno kot sin ali hčerka uporabnika. V njem zapišejo, da so izgubili telefon oz. se jim je pokvaril. V nadaljevanju pogosto pozovejo k nadaljnji komunikaciji prek aplikacij, kot sta WhatsApp ali Viber, nato pa pod pretvezo nujnosti prosijo za finančno pomoč.

Nujno! Domnevnega pošiljatelja pokličite na znano številko, da preverite verodostojnost.

Igrajo na čustva

Cilj teh prevar je izkoristiti čustveno odzivnost žrtev in od njih pridobiti denar ali občutljive podatke, kot so podatki o plačilnih karticah, opozarjajo v bančnem združenju.

Uporabnikom svetujejo, naj na tovrstna sporočila z neznanih številk ne odgovarjajo. Preverijo naj verodostojnost, in sicer s klicem domnevnega pošiljatelja na njim znano številko. Nikakor pa naj ne posredujejo podatkov o svoji bančni kartici in prav tako ne nakazujejo denarja, če niso povsem prepričani, komu ga pošiljajo.

Več informacij in konkretni primeri tovrstnih prevar so dostopni na spletni strani Varni na internetu.

V Združenju bank Slovenije ob tem pozivajo vse uporabnike bančnih storitev, da so pri komunikaciji in deljenju osebnih ter občutljivih podatkov še posebej previdni, morebitne zlorabe pa naj nemudoma prijavijo pristojnim organom.