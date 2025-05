Pozor! Če boste v soboto zjutraj pri gradu Socerb, vas čaka tole

Koprska izpostava uprave za zaščito in reševanje bo v soboto zjutraj v sodelovanju z Mestno občino Koper in partnerji čezmejnega projekta AidMIRE izvedla regijsko vajo varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Množična nesreča Socerb 2025. Vajo bodo začeli ob 6. uri, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Gre za množično nesrečo

Scenarij vaje predvideva, da je organizirana večja skupina ljudi v bližini gradu Socerb postavila tabor, tam pa je v zgodnjih jutranjih urah prišlo do močne eksplozije, ki jo je slišati v bližnji okolici. Prve interventne enote, ki prispejo na kraj dogodka, ugotovijo, da gre za množično nesrečo.

V praktični vaji bodo posebno pozornost namenili usklajenemu delovanju vodstva intervencije pri izvajanju operativnih nalog, medsebojnemu delovanju in koordinaciji med gasilskimi enotami, enotami nujne medicinske pomoči in policijo ter civilno zaščito.

Med drugim bo vaja namenjena spremljanju števila in stanja udeležencev nesreče, pa tudi pilotnemu preizkusu operativnosti predloga protokola sodelovanja med partnerskimi institucijami v primeru množične nesreče na čezmejnem območju, so sporočili iz uprave.