Pozor, ste bili negativni na hitrem testu? Bojana Beović svari

Infektologinja in vodja strokovne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravjeje ljudi spodbudila k preživljanju praznikov v ozkem krogu ljudi, za katere so gotovi, da v zadnjem času niso bili v stiku z okuženim z novim koronavirusom ali obolelim. »Več je ljudi, večja je možnost, da bo prišlo do prenosa virusa.«Beovićeva je dejala, naj se ob izražanju voščil ne rokujemo, temveč »si še bolj lepo in globoko pogledamo v oči«. Hkrati naj ne snemamo maske, četudi smo zunaj, in poskrbimo, da si po stiku oziroma ko smo nekaj prijeli, razkužimo roke.Tudi opravljen hitri test po njenih besedah ne sme dajati lažne varnosti glede vedenja med prazniki. »Negativen hitri test z zelo veliko verjetnostjo pove, da tisti hip niste kužni, kar pa seveda ne pomeni, da ne bo kužnost še tisti dan nekoliko narasla, še bolj pa naslednji dan.«Hitri test namreč zaznava samo veliko količino virusa, ko je človek kužen. Kot tak ne more biti »rezultat na zalogo«, je dejala. »Ne zanašajte se na negativen test oziroma ga razumite kot kratkotrajno informacijo o tem, da niste kužni. Na vsak način je upoštevanje ukrepov še vedno na mestu.«Dejala je, da bo »na vsak način priporočala«, da se ohrani oziroma celo razširi možnost opravljanja hitrih testov tudi v prihodnje, da bi vsakdo, ki bi sumil, da je bolan, lahko opravil tak test. Kot je dejala, bo takšne teste v prihodnje mogoče opravljati tudi v podjetjih in šolstvu. Hitri testi so po njenih besedah poleg sistematičnega testiranja asimptomatskih koristni predvsem za vse tiste, ki sumijo, da se jim bolezen razvija ali pa imajo tako malo simptomov, da ne bi nikoli iskali zdravniške pomoči. Posebej pa je za izolacijo in zaščito drugih ljudi koristna informacija o pozitivnem testu.