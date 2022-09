Pozor, bencin in dizel cenejša: preverite, koliko manj boste plačali za liter

Regulirani ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva zunaj avtocest sta se opolnoči znižali. Bencin se je pocenil za 13,7 centa, na 1,354 evra, dizel pa za 8,4 centa, na 1,683 evra za liter. Od danes je regulirana tudi drobnoprodajna kurilnega olja, ki znaša 1,366 evra na liter.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.

Cene veljajo 14 dni

Na cene, ki veljajo od danes do 26. septembra, je med drugim vplivala tudi petkova odločitev vlade, po kateri je znova ukinjena obveznost plačila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida za dizel, motorni bencin, kurilno olje in zemeljski plin.

Vlada je v petek spremenila uredbo o oblikovanju cen nekaterih naftnih derivatov, po kateri so poleg marž za bencin in dizel zunaj avtocest omejene tudi marže za kurilno olje, in sicer na 0,08 evra za liter. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena kurilnega olja je od danes 1,366 evra na liter.