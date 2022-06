Pozor, Arso prižgal oranžno: Slovenijo bodo zajeli nalivi, močan veter in toča

Pri Agenciji RS za okolje (Arso) napovedujejo, da se bodo pozno popoldne in zvečer v notranjosti države pojavljale močnejše nevihte, ki se bodo nadaljevale v prvi del noči. Možni bodo krajevni nalivi, močnejši sunki vetra in toča.

Večji del države obarvan oranžno. FOTO: Arso

Ob močnejših nalivih lahko hitro narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke, predvsem v severnem, vzhodnem, jugovzhodnem in osrednjem delu države. Ob tem so možna razlivanja in zastajanja meteornih ter zalednih voda.

Možnost ploh in neviht tudi v petek

Jutri bo delno jasno, sprva ponekod v notranjosti pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, nekaj jih bo možnih tudi ponoči predvsem v severnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 25 do 31 °C.

V soboto in nedeljo bo sončno in vroče s kakšno popoldansko nevihto. V nedeljo bodo možne tudi zvečer in v noči na ponedeljek.