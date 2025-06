Pozor, Arso prižgal oranžno, ponekod nevihte z močnimi sunki vetra

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, dež na vzhodu bo dopoldne ponehal, napoveduje Agencija RS za okolje. Sredi dneva se bo od zahoda delno zjasnilo. Popoldne in zvečer pa bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26, na Primorskem do 30 °C.

Del Slovenije obarvan oranžno

Je pa Arso za jugozahodni del Slovenije prižgal oranžno opozorilo, medtem ko je večji del države obarvan rumeno: »Danes popoldne in zvečer bodo na Primorskem, predvsem na Obali, možne nevihte z močnejšimi sunki vetra,« opozarjajo vremenoslovci.

Ponoči bo ponekod v južni Sloveniji še rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 19 °C.

Jutri bo dopoldne še pretežno oblačno, čez dan pa se od severa postopno zjasnilo. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem do 29 °C.