Pozor, Arso prižgal rumeno opozorilo za celotno Slovenijo

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte, kakšna bo zlasti na zahodu možna tudi v noči na nedeljo. Zapihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Arso je medtem izdal opozorilo za celotno Slovenijo. »Lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih, počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo,« so pripisali zraven.

FOTO: ARSO

Obeti

V nedeljo bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Goriškem in ob morju do 11, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo deloma sončno, zlasti na jugu bo možna kakšna ploha in nevihta. V torek bo spremenljivo oblačno, popoldanske plohe in nevihte bodo spet pogostejše. Nekoliko topleje bo.