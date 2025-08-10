Pozor! Zaradi visokih temperatur prižgali alarme, tukaj bo najhuje

Poletje se je, kot so napovedovali vremenoslovci vrnilo in z njim visoke temperature. Teh so se mnogi razveselili, še posebej tisti, ki uživajo na dopustu ali so si za konec tedna privoščili skok na morje, k jezeru ali kateri od naših čudovitih rek.

FOTO: Leon Vidic

Kljub temu pa velja previdnost, na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso) so namreč za danes popoldan zaradi visokih temperatur prižgali oranžni alarm , ki od poldneva dalje velja za jugozahodni del države, v preostalih delih je od poldneva dalje v veljavi rumeno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 35, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija.

Jutri bo povečini sončno, le v notranjosti občasno zmerno oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem okoli 24, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem in v Slovenski Istri do 34 stopinj Celzija, še napovedujejo na Arsu.

Še huje na Hrvaškem

Vroče bo tudi pri naših južnih sosedih, kjer so prav tako prižgali alarme, za Istro in Kvarner za jutri celo rdečega. Danes v notranjosti Hrvaške pričakujejo temperature do 36 stopinj Celzija, na severnem Jadranu stopinjo več, še eno več v Dalmaciji.

Jutri, ko bo pri nas vročina malce popustila, se bo na Hrvaškem okrepila. Rdeči alarm tako velja za območje Reke, Splita in Dubrovnika, kjer se bodo po napovedih vremenoslovcev temperature dvignile do 39 stopinj, v mestnih središčih pa bo občutek vročine še večji. Ostanite zato v senci ali v klimatiziranih prostorih, med 10. in 16. uro se ne zadržujte na prostem, še posebej ne na neposrednem soncu, pijte veliko tekočine in se izogibajte telesnim naporom.