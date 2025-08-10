Pozor! Zaradi visokih temperatur prižgali alarme, tukaj bo najhuje
Poletje se je, kot so napovedovali vremenoslovci vrnilo in z njim visoke temperature. Teh so se mnogi razveselili, še posebej tisti, ki uživajo na dopustu ali so si za konec tedna privoščili skok na morje, k jezeru ali kateri od naših čudovitih rek.
Jutri bo povečini sončno, le v notranjosti občasno zmerno oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem okoli 24, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem in v Slovenski Istri do 34 stopinj Celzija, še napovedujejo na Arsu.
Še huje na Hrvaškem
Vroče bo tudi pri naših južnih sosedih, kjer so prav tako prižgali alarme, za Istro in Kvarner za jutri celo rdečega. Danes v notranjosti Hrvaške pričakujejo temperature do 36 stopinj Celzija, na severnem Jadranu stopinjo več, še eno več v Dalmaciji.
Jutri, ko bo pri nas vročina malce popustila, se bo na Hrvaškem okrepila. Rdeči alarm tako velja za območje Reke, Splita in Dubrovnika, kjer se bodo po napovedih vremenoslovcev temperature dvignile do 39 stopinj, v mestnih središčih pa bo občutek vročine še večji. Ostanite zato v senci ali v klimatiziranih prostorih, med 10. in 16. uro se ne zadržujte na prostem, še posebej ne na neposrednem soncu, pijte veliko tekočine in se izogibajte telesnim naporom.
Nasveti NIJZ
- zmanjšamo izpostavljenost vročini tako, da se umaknemo v senco, v naravo ali v hladnejše prostore,
- zmanjšamo nastajanje toplote z omejitvijo fizične aktivnosti. Fizično aktivnost na prostem omejimo na jutranje in večerne ure. Uživamo »lahko hrano«, v manjših obrokih,
- telesu omogočimo odvajanje toplote s pravilno izbiro oblačil ter zadostnim uživanjem tekočin,
- pomagamo drugim:
- nekateri ljudje so bolj ogroženi. Bodimo posebej pozorni na znake prizadetosti pri njih,
- NIKOLI ne puščamo nikogar v zaprtem, parkiranem avtomobilu,
- v primeru pregretja osebo umaknemo na hladno (v senco ali hladen prostor). V primeru vročinske kapi takoj pokličemo zdravniško pomoč, obolelega ves čas hladimo. Nezavestnemu ne dajemo tekočine. Z zdravnikom se posvetujemo tudi, če imamo neobičajne težave, ki ne minejo ali se večajo.
- ne pozabimo na zaščito pred soncem. V času njegove največje moči (med 10. in 17. uro) poiščimo senco. Zaščitimo se s sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili ter s širokospektralno zaščitno kremo (z zaščito pred UVA in UVB žarki) s sončnim zaščitnim faktorjem (t.j. SZF oz. angl. SPF) najmanj 30. S kremo zaščitimo kožo, ki ni pokrita z oblačili (npr. obraz, uhlji, hrbtišča rok).
- v vročini se hrana hitreje pokvari. Bodimo pozorni na varnost hrane, ki jo uživamo in pravilno ravnanje s hrano.
- zdravila shranjujemo na primerni temperaturi v skladu z navodili proizvajalca. Upoštevamo nasvete zdravnika.
- Spremljamo napovedi in opozorila preko sredstev javnega obveščanja.
