Pozor, Arso prižgal alarme za točo, tu je verjetnost največja

Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Na vzhodu bo delno jasno. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, v alpskih dolinah okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Medtem omenjena agencija prižiga alarme za toče. Najvišja stopnja alarma je nekaj po 14. uri razglašena za Goriško in Notranjsko.

as FOTO: Arso

V nedeljo bo sprva bolj oblačno, na zahodu in jugu bodo še krajevne padavine. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija.

Obeti

V ponedeljek bo po večini sončno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V torek bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bo v zahodnih krajih že deževalo.

Močan veter ponoči odkrival strehe in podiral drevesa

Ob tem dodajmo, da je tudi ponoči močan veter odkrival strehe in podiral drevesa, ponekod sta bila motena oskrba z električno energijo in oviran cestni promet. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so zabeležili 75 dogodkov, aktivirani pa so bili gasilci iz 55 enot. Med bolj prizadetimi kraji je Trnovo ob Soči .

Kakšno pa je vreme pri vas? Kontaktirajte nas.