Pozor, Arso prižgal alarm, grozi toča

Zvečer bo spremenljivo s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Ponoči bodo nevihte prehodno zajele večji del države. Vmes bodo tudi nalivi. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. A pozor, Arso je pižgal najvišjo stopnji alarma za točo, ki preti Goriški in Notranjski.

FOTO: Arso

Obeti

V sredo se bo od zahoda delno razjasnilo, dopoldne bodo padavine tudi na vzhodu ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija.

Do četrtka zjutraj bodo plohe in posamezne nevihte od zahoda znova zajele večji del Slovenije. Padavine bodo čez dan od zahoda počasi slabele in na Primorskem tudi ponehale. Zapihal bo severni veter. Hladneje bo. V petek bo sprva oblačno, dež bo povsod ponehal, popoldne se bo od zahoda jasnilo. Pihal bo okrepljen severni veter.