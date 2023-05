Pozor! Arso napoveduje poplave, ob teh rekah bo najhuje

Danes in včeraj smo lahko brali, v kakšnih težavah so se zaradi naraslih rek, ki so se razlile iz svojih strug, in izdatnih padavin znašli nekateri prebivalci Hrvaške (nekatere so evakuirali, več o tem v članku Apokaliptični prizori iz Hrvaške: voda zalila hiše, nekateri nočejo zapustiti poplavljenih domov (VIDEO)). Zdaj pa poplave grozijo tudi pri nas.

Začelo se bo v torek

Vremenoslovci oziroma hidrologi Agencije RS za okolje (Arso) napovedujejo, da bodo v torek reke v vzhodni polovici Slovenije ob ponovnih obilnih padavinah (najmočnejše padavine pričakujejo v jugovzhodni in severovzhodni Sloveniji v torek popoldne in zvečer, kjer bo v manj kot 24 urah padlo od 30 do 60, krajevno pa lahko tudi okoli 80 litrov dežja na kvadratni meter!) in zaradi velike predhodne vodnatosti ter namočenosti tal močno narasle: »Najbolj bodo narasle reke, ki se danes že razlivajo, in sicer reke s povirji v Slovenskih goricah, na Pohorju in v porečju Krke.«

Katere reke utegnejo poplaviti

Poplavljene površine se bodo povečevale predvsem v torek popoldne in v noči na sredo: »Razlivanja rek so verjetna tudi drugod na vzhodu Slovenije. Ob krajevno močnejših padavinah se lahko razlijejo hudourniški vodotoki, na več mestih lahko zastajajo in poplavljajo padavinske vode.«

Tudi v sredo se bodo poplavljene površine predvidoma še povečevale: »Reke Krka, Pesnica in Ščavnica lahko poplavijo tudi v večjem obsegu.«

Ponovno se lahko razlije Mura znotraj protipoplavnih nasipov.

