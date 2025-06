Pozor, Arso je za ponedeljek razglasil oranžni alarm!

Danes bo večinoma sončno, popoldne v alpskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

»Vremenska sprememba prihaja v ponedeljek, ko nas bo prešla vremenska fronta. Za njo se bo ponovno vzpostavilo območje visokega zračnega pritiska, ki prinaša sončno in postopno bolj vroče vreme, ki bo trajalo vsaj do nedelje oz. ponedeljka 23.junija. V četrtek in petek bo na nas vplivala tudi oslabljena vremenska fronta, zlasti v alpskem svetu severne Slovenije bodo nastajale vročinske nevihte,« piše vremenski portal neurje.si.

Ponoči se bo oblačnost od severa postopno povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, kakšna je lahko tudi močnješa. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, v notranjosti veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na severozahodu okoli 22 stopinj Celzija.

Obeti

V torek se bo postopno zjasnilo. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V sredo bo sončno in čez dan nekoliko topleje. Burja na Primorskem bo ponehala.