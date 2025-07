Pozno zvečer potres v tem delu Slovenije

V sredo ob 22.43 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,4 v bližini Šmarjeških Toplic. To je bil že drugi potres v enem dnevu, prvega so zjutraj zabeležili v bližini Brezij.

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Šmarjeških Toplic, Mokronoga in okoliških naselij, so navedli v urad za seizmologijo ARSO.