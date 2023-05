Poznavalci: Vse se začne z izbiro pujsa (FOTO)

V priljubljeni izletniško-pohodniški koči Jamarskega društva Ribnica Pri Francetovi jami, ki jo že dolga leta vodi Matjaž Mrhar, so leta 2016 pripravili prvo ocenjevanje domačega špeha. Ta dozoreva na poseben način in postaja vse bolj uporaben ter priljubljen suhomesni izdelek v prehrani.

20 vzorcev mesnate slanine so ocenili.

»Mesnato slanino delamo po vsej Sloveniji, pri nas ji pravimo špeh,« je razložil Mrhar in zbrane spomnil na zanimivo zgodovino jame, poltretji kilometer oddaljeno od središča dežele suhe robe. »Odkrivalo jo je kar sedem Francetov,« je razkril.

K dobremu špehu dober kruh

Letos so po tehtnem premisleku pripravili razširjeno kulinarično tekmovanje, saj je hkrati s 6. Špeharijado potekalo tudi ocenjevanje domačega kruha. »Odločili smo se za ocenjevanje špeha, da obiskovalcem ponudimo tudi nekaj drugega, ne samo salamijade, klobasijade in podobnih ocenjevanj. Ker pa gre ob dobrem špehu tudi dober kruh, smo dogodka združili,« je povedala Andreja Florjan, članica organizacijskega odbora.

Letošnji udeleženci so obljubili, da se bodo zagotovo vrnili tudi prihodnje leto in da bodo pripeljali vsaj enega prijatelja.

Sezona ni bila najbolj naklonjena pridelovalcem špeha oziroma slanine, kar poročajo tudi z drugih tovrstnih tekmovanj, zato je bilo vzorcev za ocenjevanje manj (20). »Pot od surovega mesa do kakovostnega špeha, poltrajnega suhomesnega izdelka, ki se ga pridobi s postopkom termične obdelave in pasterizacije, je dolga. Seveda se začne z izbiro velikosti pujsa. Zelo pomembno je, preden se odločiš za nakup, če ga že ne rediš doma, da nekaj več izveš o krmilih, ki jih uporabljajo rejci. Tudi v postopku priprave je skrito veliko odtenkov, zlasti glede začimb. Pomembno je tudi sušenje,« je pojasnil Pavle Šauer, član ocenjevalne komisije iz Črnega Potoka pri Kočevju, v prejšnjih letih tudi zmagovalec. Skupaj z Alojzom Lovšinom, Gregorjem Miheličem in Francem Zbašnikom je na podlagi pravilnika na radgonskem sejmu ocenjeval zunanji videz, barvo in prerez, teksturo, vonj, okus oziroma aromo špeha.

Znanje prenašajo na mlade

»Ko sem izvedela, da bodo na tekmovanju ocenjevali tudi kruh, sem si rekla, to je pa res lepo in pohvalno. Vzela sem si predpasnik in vnukinji sta takoj pristopili. Vedno sta ob meni, ko kuham ali pečem. Mladi generaciji je treba prenašati znanje. Ni treba skrbeti, če se bomo takrat popackali. Otrokom je treba dati pogum,« je delila izkušnje Darinka Češarek, članica DPŽ Ribnica iz Rakitnice, ki je za tekmovanje spekla tri različne vrste kruha, vključno s čemaževim in semenovim.

Sezona pridelovalcem špeha ni bila najbolj naklonjena.

»Povsod me vabijo na tekmovanja kot članico ocenjevalne komisije, a tako lepega okolja, kot je tu pri Francetovi jami, že dolgo nisem videla. Gospodinje – no, ja, kruh je prinesel tudi en gospod – so se izkazale pri pripravi in peki. In tu ni kaj več dodati,« je ocenil Jože Senegačnik iz Smrjen, ki sta mu v komisiji družbo delali še Milka Debeljak iz Velikih Lašč in Vida Rus iz Ribnice.

Tekmovalci FOTO: Milan Glavonjić

Na ocenjevanju špeha so največ točk prisodili Boštjanu Schönliebu iz Ribnice (tudi soorganizatorju ocenjevanja salam pri Sv. Ani), drugo mesto je zasedel Urban Mrhar iz Brega pri Ribnici, tretje pa Gregor Prelesnik iz Hrovače. V kruharjadi so zmagovalke postale Fani Boršnar iz Tržišča pri Mokronogu, Darinka Češarek iz Rakitnice in Jana Topolovec iz Ribnice. Vse nagrajene rezine kruha in špeha so bile s čebulo ponujene na pokušino. »Letošnji udeleženci so obljubili, da se bodo zagotovo vrnili tudi prihodnje leto in da bodo pripeljali vsaj enega prijatelja. Tudi to nekaj šteje,« je ob podelitvi nagrad in priznanj ob veseljačenju še dodala Andreja Florjan.

Ocenjevalca Pavle Šauer in Alojz Lovšin FOTO: Milan Glavonjić

Vida Rus: »Mmmmm, kako lepo diši!« FOTO: Milan Glavonjić

Z leve: Matjaž Mrhar, Slavka Mrhar, Andreja Florjan in Urban Mrhar FOTO: Milan Glavonjić