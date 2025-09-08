FESTIVAL
Pozlatilo se je deset gibanic in dve šunki
Množica napolnila središče prekmurske prestolnice in uživala na festivalu. Namen dogodka je promocija dveh zaščitenih prekmurskih izdelkov.
Odpri galerijo
Celoten članek je na voljo le naročnikom.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Obstoječi naročnik? PRIJAVITE SE
Predstavitvene informacije
Komentarji:
Več...
1.Groza na festivalu na Gorenjskem: kolesar umrl po srhljivem poletu čez ograjo, oglasila se je policija
5.Objavljeni posnetki: V BiH aretirali Slovenko, ki je s porschejem razbila več avtomobilov (VIDEO)