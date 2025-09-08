Pozlatilo se je deset gibanic in dve šunki

Lep in sončen konec tedna je razveselil mnoge organizatorje takšnih in drugačnih prireditev in dogodkov, ki jih je bilo samo v Pomurju vsaj ducat in vsi so bili zadovoljni z množičnim obiskom, bilo je veliko zabave, dobre kulinarike in vsega drugega, kar sodi zraven. V središču Murske Sobote je v soboto potekal jubilejni, že 15. Festival prekmurske šunke in gibanice. Organizatorji, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Društvo za zaščito in promocijo prekmurskih dobrot in soboška mestna občina, so v okviru projekta Diši po Prekmurju na osrednji mestni ulici (Slovenski) poskrbeli za...