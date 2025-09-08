FESTIVAL

Pozlatilo se je deset gibanic in dve šunki

Množica napolnila središče prekmurske prestolnice in uživala na festivalu. Namen dogodka je promocija dveh zaščitenih prekmurskih izdelkov.
Fotografija: V Prekmurju se nič ne zgodi brez pozvačina, zraven je tudi Janko Kodila. FOTO: Oste Bakal
Odpri galerijo
V Prekmurju se nič ne zgodi brez pozvačina, zraven je tudi Janko Kodila. FOTO: Oste Bakal

oste-bakal
Oste Bakal
08.09.2025 ob 07:00
oste-bakal
Oste Bakal
08.09.2025 ob 07:00
Lep in sončen konec tedna je razveselil mnoge organizatorje takšnih in drugačnih prireditev in dogodkov, ki jih je bilo samo v Pomurju vsaj ducat in vsi so bili zadovoljni z množičnim obiskom, bilo je veliko zabave, dobre kulinarike in vsega drugega, kar sodi zraven. V središču Murske Sobote je v soboto potekal jubilejni, že 15. Festival prekmurske šunke in gibanice. Organizatorji, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Društvo za zaščito in promocijo prekmurskih dobrot in soboška mestna občina, so v okviru projekta Diši po Prekmurju na osrednji mestni ulici (Slovenski) poskrbeli za...

Celoten članek je na voljo le naročnikom.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Murska Sobota kulinarika prekmurska gibanica Prekmurje šunka gibanica festival langaš prireditev

Priporočamo

Premier Golob po poroki: »Srečen sem in ponosen, da ...«
Šokantno! Trinajstletnik na Hrvaškem poskušal posiliti mamo sošolca, grozil tudi z nožem
Zvezdnica kultne serije po veliki tragediji znova našla srečo
Groza na festivalu na Gorenjskem: kolesar umrl po srhljivem poletu čez ograjo, oglasila se je policija

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Premier Golob po poroki: »Srečen sem in ponosen, da ...«
Šokantno! Trinajstletnik na Hrvaškem poskušal posiliti mamo sošolca, grozil tudi z nožem
Zvezdnica kultne serije po veliki tragediji znova našla srečo
Groza na festivalu na Gorenjskem: kolesar umrl po srhljivem poletu čez ograjo, oglasila se je policija

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.