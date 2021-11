Poživljajo bele hodnike bolnišnic (FOTO)

V Muzeju Občine Šenčur je do nedelje, 12. decembra, na ogled zanimiva slikarska razstava likovne skupine Ustvarjalci upodabljajočih umetnosti KUD Univerzitetnega kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Alojza Kraigherja iz Ljubljane Naše likovne pripovedi. Uradnega odprtja ni bilo zaradi znanih ukrepov, ob ogledu razstave pa je potrebno dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov in priporočil NIJZ.

Skupina slikark in slikarja iz UKC Ljubljana FOTOgrafije: Janez Kuhar

Na razstavi s 24 deli sodelujejo Biserka Komac, Andreja Peklaj, Jano Milkovič, Alenka Klemenčič, Milica Adela Miš, Boleslav Čeru, Urška Boljkovac, Radovan Gregorčič, Teja Hlačer, Tone Kavčič, Vida Soklič, Franc Rant in Erika Železnik. Na ogled so dela, ki so nastala v zadnjih treh letih. Likovna skupina združuje ustvarjalce na področju slikarstva, ilustracije, keramike, fotografije in kiparstva, sedež pa imajo v kliničnem centru v Ljubljani. Z razstavami želijo popestriti bele hodnike bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanov po Sloveniji.

Razstava je na ogled ob torkih in petkih od 17. do 19. ure ter ob nedeljah od 10. do 12. ure.

Kot je bilo slišati v pogovoru ob odprtju razstave v Šenčurju, je vsaka slika oziroma likovno delo tudi odsev razmišljanja ali čutenja umetnika, ki postavi svojo podobo javnosti na ogled. Likovna dela so pritegnila pozornost obiskovalcev iz tega dela Gorenjske. Mentorja skupine sta Biserka Komac in Jano Milkovič. Njihovo poslanstvo je širjenje ljubiteljske kulture, negovanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine z velikim poudarkom na skrbi za naš zeleni planet.

Slikar in mentor Jano Milkovič

Erika Železnik je predstavila dela iz keramike

Biserka Komac je tudi mentorica skupine.