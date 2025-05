Pozivajo k »odstranitvi Židov v Sloveniji«, na seznamu pa tudi Golob in Janša

Prebivalce Kopra in okolice zadnje tedne razburjajo letaki z milo rečeno neprimerno vsebino, ki so se začeli pojavljati v njihovih nabiralnikih. Nastali so pod prsti človeka ali pa skupine ljudi, ki so se poimenovali Slovenisti. Omenjeni letak nosi naslov Temeljne zahteve Slovenizma, te pa so nato v desetih točkah na njem tudi naštete.

Med njimi najdemo denimo »Slovenija pripada Slovencem! Privilegiji morajo biti rezervirani samo za etnične Slovence in ne za tujce. V Sloveniji se govori slovensko.« Pod drugo točko Slovenisti navajajo, da je treba nujno zapreti meje, pod tretjo, da je nujna lustracija, ena od točk zahteva prekinitev socialne pomoči vsem tujcem in tudi delovno sposobnim Slovencem, Slovenisti prav tako menijo, da bi bilo treba odvzeti socialna stanovanja tujcem in jih dodeliti Slovencem, zadnja točka pa se glasi: »Prepoved islama, judaizma, LGBT, NVO in vseh ostalih protislovenskih elementov«.

Gre za več kot očitno spodbujanje sovraštva in vznemirjeni občani, ki so letak našli v poštnem nabiralniku, so o tem obvestili tudi policiste. »Na Policijski upravi Koper smo z opisanim seznanjeni. Policisti zadevo preverjajo, med drugim tudi v smeri ugotavljanja razlogov za sum storitve kaznivega dejanja Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti (po 297. členu KZ-1), ki v prvem odstavku določa, da kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z zaporom do dveh let,« je za Slovenske novice pojasnila tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

Na seznamu slovenski politični vrh

A omenjeni letak je le vrh ledene gore. Na spletni strani Slovenistov je denimo mogoče najti obsežen zapis, v katerem med drugim objavljajo seznam »Židov v Sloveniji«. Avtor sicer ne navaja, od kod mu informacije, da so osebe na seznamu Judje, med njimi najdemo denimo nekdanjega slovenskega predsednika Milana Kučana, pa aktualno predsednico države Natašo Pirc Musar, premierja Roberta Goloba, predsednika največje opozicijske stranke SDS Janeza Janšo ter še mnoge druge pomembneže, večinoma s političnega parketa.

Le za Janšo lahko izvemo, da »ni etnično Žid, a je sprejel židovstvo v Izraelu«. Avtor nadalje postreže z več zgodovinskimi zapisi glede vpliva judovske vere na slovensko politiko, nauki Talamuda, »zamolčane židovske ’biblije’«, kot knjigi pravi avtor, ter zapis konča: »Zaradi vsega tega je samo popolna odstranitev vseh dosedanjih politikov, ugrabljenih protislovenskih medijev in vplivnežev, tujega kapitala in vzpostavitvijo novega sistema, ki bo Slovenca dal na prvo mesto bomo dosegli, da bo Slovenija končno država kjer ima Slovenec privilegije katerih nima nikjer drugje.«

Nismo še imeli koncentracijskih taborišč za Marsovce, imeli pa smo koncentracijska taborišča za milijone Judov, tudi Slovencev

Čeprav zapis nekateri razumejo kot provokacijo, morda razmišljanje strastnega zavednega Slovenca, domoljuba, teoretika zarote ... in ob tem zgolj zamahnejo z roko in zmajejo z glavo, pa po mnenju mnogih vse le ni tako zelo nedolžno. »Omenjene navedbe me močno spominjajo na prepričanje skupine ameriških teoretikov zarote QAnon, da so Hillary Clinton in podobni pravzaprav Marsovci v človeškem telesu, a so bistveno bolj realne in zato tudi toliko bolj nevarne,« meni prof. dr. Marko Milosavljević, ki se je tudi sam znašel na omenjenem seznamu Slovenistov, čeprav je daleč od tega, da bi bil judovske vere oziroma porekla.

Skrajno nevaren poziv

»Trditev, da je neka oseba Marsovec v človeškem telesu, ki žre otroke, je sicer grozna in nevarna, je pa toliko bolj absurdna. Nismo še imeli koncentracijskih taborišč za Marsovce, imeli pa smo koncentracijska taborišča za milijone Judov, tudi Slovencev,« je spomnil Milosavljević in dodal: »Ko človeku pripneš oznako, da je Jud, in da ta klika vlada Sloveniji in škoduje Sloveniji, jim na čelo prilepiš zvezdo, ki so jo v nacistični Nemčiji morali nositi Judi, vse dokler jih niso pobili v koncentracijskih taboriščih, in vsemu temu dodaš poziv, da je te ljudi treba popolnoma odstraniti, to je besedna zveza, ki je skrajno nevarna. To je poziv, ki je skrajno nevaren.«

Tudi z omenjeno objavo so na Policiji seznanjeni, so sporočili in dodali, da pa »ne morejo komentirati konkretnih postopkov policije, saj bi to lahko vplivalo na nadaljnje aktivnosti policije«. »V Policiji obravnavamo vse prijave suma storitve kaznivih dejanj ter intenzivno sodelujemo s pristojnimi okrožnimi državnimi tožilstvi in Vrhovnim državnim tožilstvom Republike Slovenije,« so še navedli.