Poziv: ne kopajte se v izviru te slovenske reke

Motijo jih zaslužkarji

Opozorilna tabla FOTO: Kamnik.info

Predstavniki Jamarskega društva Kamnik in Civilne iniciative za Kamniško Bistrico so pri izviru reke Kamniške Bistrice namestili opozorilno tablo s pozivom obiskovalcem, naj se ne kopajo v izvirski vodi, poroča postal Kamnik.info. Kopanje v izviru namreč močno spreminja mikrobiološko sestavo vode in posledično uničuje življenje v njej, so prepričani.Kot so zapisali, namakanje v jezercu ob izviru v zadnjem času nekateri, bržkone v želji po čim večjem zaslužku, brezobzirno propagirajo na vse možne načine. »Pri tem se posamezniki, najbrž zaslepljeni z lastnim zaslužkarstvom, ne ozirajo niti na to, da reka Kamniška Bistrica, prek zajetja Iverje v Stahovici, predstavlja osrednji in najpomembnejši vir pitne vode za večino prebivalcev občin Kamnik in dela Komende. Na vsa dobronamerna opozorila in upravičene pomisleke zaskrbljenih krajanov, pa se namakalci povečini odzivajo s posmehom, cenenimi izgovori o »foušiji« in vzvišeno »prihajaško« aroganco v smislu, češ, kaj nam pa (domačini) morete, saj kopanje ni prepovedano,« so zapisali.Kopanje res ni prepovedano, četudi si občina menda za to prizadeva. Predstavniki civilne iniciative upajo, da bodo zalegle opozorilne table, ki so jih postavili, četudi se je »eden izmed zaslužkarskih organizatorjev tovrstnega množičnega namakanja« na družabnih omrežjih že odzval s sporočilom, da opozorila ne namerava upoštevati.