»Slej kot prej se bo zgodilo. Moramo biti potrpežljivi.« Tako je voditelju Odmevov Igorju E. Bergantu odgovoril minister Matej Tonin. Voditelj je predsedniku NSi očital hiter jezik in napovedovanje izida, ki pa je bil očitno račun brez krčmarja. Predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča jim namreč na včerajšnjem glasovanju ni uspelo zrušiti. Tonin še vedno verjame, da bo njegov strankarski kolega Jožef Horvat postal predsednik državnega zbora, saj je dejal, da bo dober predsednik državnega zbora.



Zakaj jim tokrat ni uspelo? Tonin pojasnjuje, da so vsaj dva poslanca opozicije stisnili v kot, tako da nista mogla oddati svojih glasov, čeprav sta to obljubila. Ena od rešitev, ki se koaliciji ponuja na pladnju, je vrnitev Zdravka Počivalška v državni zbor.

Poziv Janezu Janši

Tanja Fajon iz opozicijske SD je komentirala, da smo vse bliže predčasnim volitvam. Tonin pravi, da je to najbolj neprimeren čas zaradi krize, epidemije in še predsedovanja Evropski uniji. To se mu zdi neodgovorno do države. Ob tem je Fajonova predsednika vlade Janšo pozvala, naj pride v parlament in preveri, kakšno je zaupanje.

Zapiranje države, ki to ni

Fajonova je opozorila tudi, da je stroka predlagala nekaj drugega, kot je na koncu sprejela odločitev vlada. Tonin je to zavrnil in dejal, kar je strokovna skupina predlagala, je vlada tudi upoštevala. Bergant je izpostavil, da to, kar jutri sledi, ni to, kar je predlagala strokovna skupina, in to so besede Mateje Logar.

