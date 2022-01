Pomembna informacija za tiste, ki želijo prekiniti izolacijo (VIDEO)

Slovenija je še naprej v primežu okužb s koronavirusno različico omikron. V nedeljo so ob 11.104 PCR-testih potrdili 8396 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je znašal 75,6 odstotka. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 118.636 aktivnih okužb.

Število aktivnih primerov okužb se je v nedeljo v primerjavi z dnevom prej povišalo za 6119. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 10.474, je v primerjavi s predhodnim dnem višje za 524. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 5620, kar je 291 več kot dan prej.

O tem, kako se z velikim številom testom spoprijemajo laboratoriji in o morebitnih ukrepih stroke sta na novinarski konferenci spregovorila državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar in namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni NIJZ Nuška Čakš Jager.

Vindišar je ponovil, da lahko posameznik od danes dalje prekine izolacijo po sedmih dneh, in sicer z negativnim testom HAT, ki ga opravi na testirni točki. Pri tem se ni treba dodatno naročati na PCR-testiranje, lahko pa pridejo na testirno točko v zaključnih terminih opravljanja testa. Izolacijo lahko skrajšajo tudi tisti, ki so rezultat PCR-testa dobili v prejšnjem tednu.

»Ni mogoče zagotoviti dodatnih terminov, testirnih mest je v Sloveniji dovolj. Vsak naj se pozanima, kakšen je sistem naročanja ima posamezna točka. Dotlej pa je treba upoštevati vse preventivne ukrepe,« je povedal Vindišar. Ali izolacijo prekine osebni zdravnik? »Gre za čas, ko okužena oseba ostane doma, lahko ima bolniški stalež do zaključenega sedmega dne, ko je možno izolacijo prekiniti. Ko dobi negativni HAT, obvesti osebnega zdravnika, ki lahko s tistim dnem prekine bolniški stalež. Za čas 10 dni izolacije test ni potreben.«

Skrajševanje časa izolacije sicer velja le za osebe, ki ne sodijo v skupino imunsko kompromitiranih bolnikov, in osebe, ki nimajo težjega poteka bolezni. Posameznik mora biti 24 ur pred zaključkom izolacije brez vročine, ne da bi vzel tableto, in brez drugih pomembnih težav, sicer se trajanje izolacije podaljša. Drugi pogoj je, da je ima sedmi dan negativni izvid hitrega antigenskega testa. Samotest ne zadostuje.

Če je izvid testa pozitiven, se posameznik vrne v izolacijo in ponovi testiranje naslednji dan vse do 10. dne, ko se izolacija konča brez opravljenega testa. Ob skrajšanju izolacije se je treba tri dni čim bolj izogibati stikom z ljudmi in pravilno uporabljati kirurško masko ali masko FFP2. Covidno potrdilo s statusom prebolevnika dobijo 11. dan od začetka izolacije.

Začetek izolacije je pri osebah, ki so brez simptomov, od dneva pozitivnega izvida PCR-testa. Pri osebah s simptomi in potrjeno okužbo pa se upošteva prvi dan simptomov.

Več tudi bolnišničnih okužb

Vindišar je opozoril, da je stanje v bolnišnicah še vedno resno, vsak dan sprejmejo povprečno 65 novih pacientov, z zamikom se bo število še povečalo. Trenutno se zaradi covida zdravi 636 bolnikov, na intenzivni 135 pacientov. Na navadnem covidnem oddelku se je število v primerjavi s prejšnjim tednom povečalo za 23 odstotkov, na intenzivni pa znižalo. Zaradi covida je hospitaliziranih tudi 9 otrok, 8 porodnic. V zadnjem tednu je umrlo 80 ljudi.

V zadnjem obdobju beležijo tudi več bolnišničnih okužb, torej povečano število pacientov, pri katerih je covid spremljajoča diagnoza.

Število smrti ne sledi porastu primerov

Čakš Jagrova je o velikem povečanju okužb v svetu povedala, da trenutno najhujši trend beležijo v Aziji, padec pa na drugi strani beležijo v Afriki. Porast števila primerov v Evropi znaša za 6,7 odstotkov, kar je manj kot pred novim letom, vendarle pa vztraja. Evropski center za spremljanje bolezni poroča, da se velja tudi število hospitalizacij. Dosedanji podatki kažejo, da omikron povzroča lažji potek bolezni in predstavlja manjše tveganje za hospitalizacijo, še vedno pa ni jasno, kaj bo povzročil masovni učinek, zlasti za ranljive skupine.

V Sloveniji beležimo vzpon števila primerov, število smrti pa k sreči temu vzponu ne sledi. Največ primerov je med starostnimi skupinami 15–45 let, število pozitivnih pa narašča tudi v višjih starostnih skupinah, beležijo nekaj izbruhov v domovih za starejše, vendar gre večinoma za blažje oblike bolezni. O spremljanju kontaktov okuženih je Čakš Jagrova povedala, da so od 45.001 primerov, zabeležili 61.205 kontaktov, od tega visokorizičnih 51.283.

O zamudah PCR-testov

Številni te dni poročajo o velikih zamudah rezultatov PCR-testiranja. Kot je na novinarski konferenci dejal Vindišar, se laboratoriji trudijo obveščati o rezultatih PCR-testov v 48 urah. V drugi polovici preteklega tedna so zaprosili za pomoč tudi tujino, tako da določen delež testov pošiljajo tudi tja. Tudi za te pa velja rok 48 ur. »V takšni množici okužb pa so zamude pričakovane,» je dodala Čakš Jagrova.

Od prejšnjega tedna je v veljavi tudi nov protokol glede PCR testiranja, in sicer imajo pri tem prednost pacienti v bolnišnicah. Kronični bolniki, ljudje z imunsko pomanjkljivostjo, nosečnice in otroci do 18. leta se lahko na PCR-test normalno naročijo prek osebnega zdravnika, vsi ostali pa morajo najprej na hitri test. Osebe s simptomi in negativnim hitrim testom bodo v samoosamitvi tri dni. Če bodo simptomi izzveneli, je mogoče reči, da oseba ni pozitivna na novi koronavirus. Če pa se bodo zdravstvene težave nadaljevale, se posameznik z osebnim zdravnikom dogovori za PCR-test.