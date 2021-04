Pozitivnih več kot 20 odstotkov, po tem kriteriju smo rdeči

V ponedeljek, je bilo opravljenih 4.588 PCR testov, pozitivnih je bilo 1.049 oz. 22,9 odstotka. Opravili so tudi 43.736 hitrih testov. Povprečje novih okužb zadnjih sedmih dni se je tako močno dvignilo. Prejšnji, praznični ponedeljek je bilo namreč s testi potrjenih 272 okužb, zato je povprečje naraslo kar za 12,2 odstotka na 1019, kažejo podatki Covid 19 sledilnika. Po tem kriteriju je Slovenija zopet rdeča, kar je sicer tudi uradno od ponedeljka, ko so so sprostili nekateri ukrepi, uvedeni med 11-dnevno delno ustavitvijo javnega življenja. Po napovedih pa se bo od naslednjega tedna Sloveniji ponovno obarvalo v regijah, ki pa so obarvane precej pisano; od rdeče do rumeno.Po drugem kriteriju, ki določajo v katero območje na vladnem semaforju ukrepov se nahajamo - po številu covid 19 bolnikov v bolnišnicah - smo v oranžni fazi, saj je takih bolnikov manj kot tisoč.Ob 11. uri bomo spremljali novinarsko konferenco o aktualnem dogajanju, povezanem s covid 19: