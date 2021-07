Na koronavirus pozitivnih pet odstotkov testiranih

V Sloveniji je bilo včeraj med 1641 testiranimi po metodi PCR 82 pozitivnih (pet odstotkov). Opravili so še 35.987 oseb.



Aktivnih primerov je 559 (seštevek števila na novo okuženih v zadnjih 14 dneh), 14-dnevna pojavnost se je povečala na 26,5 na 100.000 prebivalcev (+ 14,6 odstotka). To so podatki sledilnika covida 19.



V bolnišnicah je 43 oseb s covidom, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 10.

