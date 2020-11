Pozitivni osebi Nijz dovolil v trgovino? Krekovi odgovarjajo

V Sloveniji je trenutno aktivnih okužb z novim koronavirusom nekaj več kot 20.300. V skladu z navodili morajo okuženi ostati doma čim bolj ločeni od drugih ljudi, v zadnjih dneh pa so se na družbenih omrežjih pojavili zapisi, da naj bi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz) po telefonu potrjeno okuženim rekli, da gredo lahko v trgovino po najnujnejše in tudi na kak sprehod.



Podobno zgodbo smo prejeli tudi v redakciji. Pozitivno osebo, ki je bila v karanteni, so po telefonu poklicali epidemiologi z Nijz približno osmi ali deveti dan potem, ko je bila pozitivna na testu, da bi preverili, kako je, kako poteka bolezen ... Ko je ta oseba vprašala, do kdaj ne sme iz hiše, so mu odgovorili, da lahko gre na sprehod oz. na domače dvorišče (brez maske) in v trgovino, če je nujno čez dan ali dva, v službo pa še pet dni ne (da polnih 14 dni ne bi šel na delo), češ da ni več kužen in mu pojasnili, da je bil najbolj kužen dva dni pred prvimi simptomi in pet dni potem. Nijz: Navodila so jasna Za odgovore smo se za obrnili na Nijz. »Omenjene trditve žal ne moremo komentirati,« so odgovorili z inštitucije, ki jo vodi Milan Krek. Dodali so, da so na njihovi spletni strani objavljena navodila za osebo s potrjeno okužbo s sars-cov-2 v domači izolaciji. »V omenjenih navodilih je jasno napisano, da oseba ne sme zapuščati doma, da mora omejiti stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni,« so poudarili.



Naknadno smo na Nijz poslali vprašanje, ali je možno, da se je kdo omenjeni osebi lažno predstavljal kot predstavnik Nijz in podajal takšne, očitno napačne, informacije po telefonu? Njihovega odgovora še nismo prejeli.

Navodila za osebo s potrjeno okužbo s sars-cov-2 v domači izolaciji: Navodila za osebe, testirane na sars-cov-2: