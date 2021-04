Že mesece nismo imeli tako slabih rezultatov (V ŽIVO)

Vladno novinarsko konferenco na temo koronavirusa bomo prenašali v živo:

V sredo je bilo v Sloveniji 5622 PCR-testov na prisotnost sars-cov-2 virusa, pozitivnih pa je bilo 1335 (23,7 odstotka). Opravili so še 21.834 hitrih testov.Število aktivni primerov se je povzpelo na 13.395, sedemdnevno povprečje pa znaša 1026,7 (+ 2,5 odstotka), poroča sledilnik covida 19.Vlada je javila, da je hospitaliziranih 518 oseb (+18), intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 108 (–3). Umrlo je 7 oseb, ki so bile pozitivne na novi koronavirus.Na njej bosta sodelovala direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hranoiniz Instituta Jožef Stefan.