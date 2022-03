»Pozimi 2020 me je ustavil policaj in moje življenje je postalo nočna mora« (resnična zgodba Slovenke)

Bil je december leta 2020, ko je našo bralko (ki želi ostati anonimna) ustavil policist. Na Jesenicah se je mudila, ker sta šla z bratom v bolnišnico obiskat dedka, ko ju je v kontroli prometa ustavil policist.

Naj torej na začetku poudarimo, da bralka ni storila prekrška, ampak je šlo za redno kontrolo, pri kateri ji je policist odredil tudi hitri test na prisotnost prepovedanih drog. In ta test je bil pozitiven, ker je en dan prej pokadila cigareto z vsebnostjo marihuane. Čeprav ni kazala nobenih znakov omamljenosti in v prometu ni nikogar ogrožala, so ji vzeli vozniško dovoljenje in napisali kazen, ampak tukaj se njena zgodba šele začne.

