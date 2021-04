Pozeba udarila tudi po cvičku

Vinogradniki so lahko letošnjo pomlad, ki nas je razvajala s toplimi dnevi, res zgodaj zavihali rokave, trte so večinoma že zdavnaj porezane in privezane. Le čakali so prvo brstenje. Po trsju so se že začeli pretakati sokovi, trte so začele odganjati. A prejšnji teden so vse presenetile ekstremno nizke temperature, ki so vztrajale kar tri noči. Takoj je bilo jasno, da bo škoda na sadnem drevju, vrtninah in v vinogradih ogromna. In zdaj so posledice iz dneva v dan bolj vidne. Damijan Vrtin: »Pozeba je bila šok za trto.« FOTO: Tanja Jakše Gazvoda Vinogradi v Globočicah nad Kostanjevi...