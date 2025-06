»Pozdravljeni, sva Gabi in Gina! Sva novi sodelavki FURS-a« (FOTO)

Sporočila oziroma objave Finančne uprave RS (FURS) običajno pomenijo opozorilo, da moramo državljani poplačati svoje dolgove državi. A tokrat je drugače. FURS je namreč na omrežju X razkril, kdo sta njihovi novi sodelavki.

»Pozdravljeni, sva Gabi in Gina! Na svet sva prijokali 7. aprila, sedaj pa sva že dobili svojo prvo službo in postali novi sodelavki FURS-a. Potrebujejo pomoč pri odkrivanju tobaka in prepovedanih substanc, zato sva se z veseljem izkazali pri izboru novih službenih psov. Čaka naju še veliko učenja, ampak se zelo veseliva, da bova lahko koristno uporabljali svoj smrček. Se vidimo kmalu, da pokaževa trike, ki se jih bova naučili s svojima vodnikoma.,« so sporočili in objavili tudi prvi fotografiji novih sodelavk.