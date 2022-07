Požar pri Komnu pod kontrolo, grozi drugi tik ob mejni črti

To jutro prihajajo s Krasa nekoliko bolj pomirjujoče novice, a še vedno je potrebna popolna pripravljenost in budnost gasilcev, saj požar na italijanski strani pri Devetakih, tik ob mejni črti, še ni obvladan, poroča Ervin Čurlič s primorske civilne zaščite.

Kot je sporočil nočni vodja intervencije v štabu v Kostanjevici na Krasu Mitja Hrast, je bilo ponoči aktivnih več manjših žarišč, a jih je ekipa 47 gasilcev hitro nevtralizirala. Glavni poudarek je bil spremljanje dogajanja na italijanski strani, kjer se je ogenj spustil do spodnje ceste pri Devetakih, a na slovensko stran, kjer so bili naši gasilci v pripravljenosti, ga le ni zaneslo. Po informacijah, ki jih je Mitja Hrast pridobil, so Italijani omenjeni požar začeli gasiti iz zraka že pred 7. uro.

V drugem intervencijskem štabu, v bližini Škrbine v občini Komen, pa je ponoči delo več kot 150-tih gasilcev na pobočju Velikega Ovčnjaka vodil Marko Adamič.

Požar je povsem pod kontrolo, ponoči so gasilci neprestano zalivali rob požarišča, in to z vseh strani, je povedal zgodaj zjutraj, še pred menjavo gasilskih enot.

Dopoldan bo na delu 110 gasilcev iz obalno-kraške gasilske regije, še poroča Čurlič.

Kaj se bo dogajalo na terenu, bomo spremljali in vas sproti obveščali.