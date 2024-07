Požar na Krasu pogašen, pomagal tudi dež

Gasilcem, ki so ponoči čistili in zalivali robove požarišča na Krasu, je na pomoč prišel še dež brez neviht in strel, tako da je ogenj dokončno ukročen, so zjutraj sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko. Kot je povedal vodja intervencije Simon Vendramin, se akcija bliža koncu in naj bi jo zaključili ob 12. uri.

Na Kras sicer zjutraj prihajajo dodatne gasilske enote. Te bodo sodelovale predvsem pri spravljanju gasilskih cevi, ki so jih med gašenjem uporabljali na ponekod tudi zelo težko dostopnem terenu. Nekatere enote so morale sicer prihod odpovedati zaradi intervencij na svojih območjih, ki so potrebne zaradi nočnih neurij, so še sporočili iz regijskega štaba CZ.

Velik požar je v četrtek izbruhnil blizu vasi Škrbina pod Trsteljem v neposredni bližini požarišča katastrofalnega požara izpred dveh let, nato pa zajel skoraj celoten Trstelj. Gasilcem je delo oteževala močna burja, tudi s pomočjo novih letal za gašenje air tractor in dronov pa so ognjene zublje hitro in uspešno obvladali.