Požar jim je vzel streho nad glavo, v veliki humanitarni akciji sodelovali tudi bralci Slovenskih novic (FOTO)

»Res smo presenečeni in še kako hvaležni prav vsakemu, ki nam je pomagal po požaru. Takrat je bilo zelo hudo. Pa ne le zaradi hiše. Kaj lahko bi se vse skupaj tudi tragično končalo. No, zdaj smo s pomočjo številnih dobrih ljudi hišo že toliko obnovili, da lahko bivamo v njej,« je hvaležen Martin Meke iz Gabrja pri Novem mestu.

Bil je 28. marec, ura pa nočna, nedelja se je ravno prevešala v ponedeljek. Sosed Bojan Bregar je takrat na srečo še bedel in je onemel ob pogledu skozi okno, saj je bila Meketova hiša v plamenih. Bojan je takoj stekel k sosedom in Martinu, ki je bil takrat v kopalnici, povedal, da gori hiša. V istem trenutku je klical gasilce.

Dom Meketovih ima novo streho, v njem pa še ni vse narejeno.

Ti so bili res hitri: domači gasilci Prostovoljnega gasilskega doma Gabrje so bili na kraju požara v šestih minutah, poklicni gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto v desetih, na pomoč so prišli tudi gasilci iz Stopič. In prav hitremu posredovanju gasilcev gre zahvala, da ni bila škoda na objektu še večja. Tudi Martin je poskušal pomagati pri gašenju, stekel je v kurilnico in potegnil cev za zalivanje ter začel gasiti, na pomoč mu je prišla hčerka Nika, a bolj sta gasila, bolj je gorelo. V hipu je zavladala panika. Je pa, preden je stekel v kurilnico, zbudil partnerico Natašo; ta je reševala 16-letno invalidno hčerko Tio, ki ima cerebralno paralizo. Deklica ne hodi in je povsem odvisna od drugih. Nataša je v hipu zbrala neverjetno moč in 35 kilogramov težko hčerko po povsem zakajenih prostorih in stopnicah nesla ven. Zunaj sta se sicer spotaknili ob gasilsko cev in padli, a rešili sta se. Tudi Martinova 88-letna mama Rozalija, ki ima sobo v spodnjem delu hiše, je bila svoj boj. Hitro je doumela, kaj se dogaja, vzela je bergle in prišla do vhodnih vrat, tam sta ji na pomoč priskočila gasilca.

Ognjeni zublji so povsem uničili ostrešje in streho, pogoreli so spalnica, otroška soba, delovna soba, prostor za shrambo. Zgornje nadstropje, kjer je imela svoj kotiček starejša hčerka, je bilo povsem uničeno, prav tako stopnišče v podstrešje, uničeno je bilo kompletno pohištvo in tehnične stvari. V srednjem nadstropju, kjer bivajo Nataša, Martin in Tia, je bilo polno saj, vonj po zažganem je bilo čutiti še dva meseca, saj se je vpil v zidove.

Barbara Ozimek in Martin Meke v stanovanju, ki ga je treba še urediti.

Nesreča sprožila akcijo

Nesreča, ki je tako nepričakovano prizadela Meketove, je sprožila veliko humanitarno akcijo. Dolga leta so imeli hišo, ki je bila prej vikend, zavarovano, zadnji dve leti pa ne, saj finančno niso zmogli. Martin je zaposlen v Adrii mobil, a je od novembra na bolniški, najprej zaradi covida in zapletov zaradi virusa, zdaj zaradi psihičnih težav, ki ga spremljajo že dolga leta, zaradi česar potrebuje tudi pomoč psihiatra, zdaj, po požaru, pa se je njegovo stanje še poslabšalo. Nataša je bila prej zaposlena v Beti, zdaj pa prejema delno nadomestilo za izgubljeni dohodek, ker skrbi za hčerko Tio, ta je vključena v CUDV Draga v Novem mestu. Na pomoč so torej priskočili mnogi, najprej vaščani in krajani Gabrja, Brusnic in Rateža ter okoliških vasi, v akcijo so stopile aktivistke krajevnih organizacij Rdečega križa v teh vaseh, prispevale so vse krajevne organizacije RK, ki so združene v Območno organizacijo RKS Novo mesto. Tudi Martinovo podjetje Adria je prispevalo, hkrati so sodelavci zbirali prostovoljne prispevke, pa Mestna občina Novo mesto, Krajevna skupnost Brusnice, račun za pomoč je odprt pri Karitasu, pomagali so številni posamezniki, Roletarstvo Medle je doniralo okna in balkonska vrata, prispevali ste tudi vi, spoštovani bralci in bralke Slovenskih novic: v Krambergerjevem skladu se je zbralo 2000 evrov, skupaj več kot 26 tisoč evrov.

Barbara Ozimek z Rdečega križa ter Nataša in Martin

Nataša je, ko je izbruhnil požar, že spala, a ko jo je Martin zbudil, je v hipu zbrala neverjetno moč in 35 kilogramov težko invalidno hčerko po povsem zakajenih prostorih in stopnicah nesla ven.

»Ljudje so res dobri in nikoli si nisem mislil, da bomo mi potrebovali pomoč. Živeli smo mirno življenje in skromno, potem pa smo čez noč ostali brez strehe nad glavo,« razmišlja Martin, zadovoljen, da so jim takoj na pomoč priskočili Matkovi, Erika in Bogo, Martinovi sorodniki, ki so Meketovim odstopili sobo, da so lahko tri tedne bivali pri njih. Meketova hiša je bila namreč zaradi kratkega stika na glavni napeljavi, kar je bil tudi vzrok požara, brez elektrike in najprej je bilo treba vzpostaviti povsem novo električno napeljavo, da so jim priključili elektriko. Zdaj Meketovi že bivajo v svojem domu, a dela še zdavnaj niso končana, bili so dopusti in mojstrov ni lahko kar takoj dobiti, zato je zgornje nadstropje še surovo, brez izolacije, pod streho je treba podzidati pa narediti preklado, pozidati obe špici, ker sta pogoreli, potem bodo vstavili nova okna, pohištvo bo naredil Natašin bratranec.

»Res smo veseli, da nam je uspelo s skupnimi močmi zbrati skoraj ves denar, potreben za obnovo hiše, tako da bo hiša v kratkem zaprta,« je dejala Barbara Ozimek, sekretarka Območnega združenja RKS Novo mesto. In ko Ozimkova Martina povpraša, ali razmišlja kaj o dvigalu ali dvižni ploščadi za invalidno Tio, ki je iz leta v leto težja in jo je zato vse težje prenašati po stopnicah, Martin le skromno odgovori, da je zdaj bistveno, da bodo obnovili hišo. Dvigalo pa bo, ko bo denar.

88-letna mama Rozalija, ki je bila ob našem obisku na vrtu, je zadovoljna, da je spet lahko v svojem domu.

Nataša s hčerko Tio, ki potrebuje 24-urno nego.