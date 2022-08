Pozabljene poljanske terme

V dolini Kopačnice nad Hotavljami v Poljanski dolini izvira termalni vrelec. Zdravilno vodo omenja že loški urbar iz 17. stoletja, v vodi pa so se pred dvesto leti zdravili idrijski rudarji, ki so bolehali za kožnimi boleznimi, saj je v njej precej žveplene soli. Konec 19. stoletja so se o termalnem vrelcu razpisale Kmetijske in rokodelske novice, nato pa so bile poljanske terme kar malo pozabljene. Toplice naj bi po mnenju urednika Novic dr. Janeza Bleiweisa propadle le zaradi tega, ker ni bilo prave ceste do tega kraja in je bilo do njih mogoče priti le z velikimi težavami.

Prijazna dolina Kopačnice FOTO: wikimedia.org

Prijetna v zimskem času

O Kopačnici je pisal tudi France Planina v delu Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino leta 1976: »Za Slajko je pri Topličarju na južni strani ceste hipotermalni izvir s stalno temperaturo okrog 21 stopinj Celzija, ki je v zimskem času kar prijetna. Toplica izdaja, da poteka tod prelomnica, ki so jo povzročile gorotvorne sile. V prejšnjih časih je bil urejen kopalni bazen, zdaj lope ni več, bazen pa je razdejan. Topličarjevo domačijo so Nemci leta 1944 požgali, a je obnovljena.«

Po zapisih sredi 19. stoletja v Kmetijskih in rokodelskih novicah so bile poljanske terme kar malo pozabljene, vse do leta 2005, ko je Občina Gorenja vas - Poljane zvrtala kar 460 metrov globoko vrtino. Dozdajšnje ugotovitve in raziskave so pokazale, da termalni vir lahko postane pravi turistični biser in izziv za razvoj turizma v Poljanski dolini. V letu 2011 so se prvič lahko v majhnem raziskovalnem bazenčku tudi uradno in z dovoljenjem občine že kopali.

Že prve vrtine so pokazale, da je pretok vode enajst litrov na sekundo, kar bi omogočilo nepričakovane možnosti za razvoj. Vode je očitno dovolj za pravo zdravilišče. Temperatura vode na izviru je stalnih 23,4 stopinje Celzija. Občina je zgradila testni bajer in na tak način nadzorovala količino, stalnost in toploto vode. Rezultati so bili več kot spodbudni. Tudi sestava vode v globini je enaka sestavi vode na izviru.

Dolina zdravja

Župan Milan Čadež ima vizijo razvoja Poljanske doline. FOTO: Boštjan Fon

Občini Gorenja vas - Poljane je uspelo kupiti celotno zemljišče kmetije pri Topličarju, poiskala pa je tudi ustreznega zasebnega partnerja za nadaljnji razvoj turizma v tem predelu Poljanske doline. Novi lastnik, savinjsko podjetje IJP, naj bi zgradil naselje, do narave prijazno obliko visokega turizma z lesenimi bivaki, s spremljajočim programom in z javnim kopališko-rekreacijskim delom. Občina Gorenja vas - Poljane je sredi aprila 2014 že sprejela prostorski načrt za Kopačnico, ki je bil temelj za nadaljevanje investitorjevih načrtov.

Lani je župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež razkril vizijo Poljanske doline kot doline zdravja, kjer med drugim računa na ureditev Kopačnice: »Investitor v Kopačnici ima gradbeno dovoljenje in je v fazi dogovorov za pridobitev dodatnih sredstev za investicijo. Verjamem, da se bo ta čez nekaj let izkazala za pravo,« je za Podblegaške novice povedal župan.

V dolini Kopačnice je še vse tako kot leta 2011, ko so postavili majhen bazen, ki pritegne številne obiskovalce. Kot nam je povedal Peter Poljanšek iz Cerknega, ki skoraj vsak dan prihaja v Kopačnico, redno skrbijo za čistočo vode. Žal pa je brunarica, kjer so pred leti ponujali pijače in nekatere prigrizke, zaprta. Vstopnine za obisk bazena v Kopačnici ni, zbirajo pa prostovoljne prispevke.