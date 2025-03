Pozaba prizadela celotno Primorsko! Kaj bo z marelicami, breskvami, kakiji?

Nizke nočne in jutranje temperature ta teden so prizadele sadjarje celotne Primorske. Prizadete so zgodnje cvetoče sadne vrste, kot so marelica, breskev, nektarina in kaki, na nekaterih legah tudi zgodnje sorte hrušk.

Škoda je od 10- do 100-odstotna, je povedal vodja oddelka javne službe kmetijskega svetovanja na Kmetijsko gozdarskem zavodu (KGZ) Nova Gorica Vasja Juretič.

Prizadeti so nasadi v Brdih, Vipavski dolini, na Krasu in v Slovenski Istri, škoda pa je odvisna od vsake lokacije posebej. »Prvi znaki so že vidni, končno oceno pa bomo podali v naslednjem tednu oz. dveh,« pravi Juretič.

Glede morebitne škode na vinski trti za zdaj še ni podatkov. Je pa v manjši meri prizadet tudi kaki, prav tako gojeni šparglji, ki so bili tik pred odganjanjem oziroma tik pod površjem tal.

Šok tudi za vrtnine

Nizke temperature so predstavljale šok tudi za že posajene vrtnine v rastlinjakih v Slovenski Istri. »Govorimo o kumarah, paradižniku, bučkah in papriki, kar je že posajeno v zaščitenih prostorih,« je naštel Juretič.

Temperature so bile nizke že v noči na torek, najbolj kritično pa je bilo v noči na sredo, ko so bile temperature »praktično osem ur« pod lediščem, je izpostavil Juretič. Napovedal je, da bodo predvidoma v dveh tednih sklicali novinarsko konferenco ter predstavili točnejše ocene in konkretno poškodovanost nasadov.