Povprečni delavec dandanes

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je dolgo časa za najboljši videospot obveljala pesem britanske rokerske skupine » Yes« Owner Of A Lonely Heart. Videospot je, če že ne pretresljiv, pa vsaj opominjajoč. Prikazuje mlajšega človeka, ki ga med sprehodom po londonskih ulicah ugrabita dva človeka, ga prisilno odpeljeta v ogromno, sivo in brezdušno stavbo nekega podjetja, v katerem na stotine resigniranih uslužbencev opravlja monotono, dolgočasno in duhamorno delo. Nadzira jih veliki vodja, Big Brother, ki si mane roke zaradi obetov velikega zaslužka, ki mu ga bo zagotovila vojska novodobnih sužnjev.