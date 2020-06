Povodni mož je luža s kamenčkoma

Narava je največja učilnica

V atriju sevniškega gradu FOTO: Vinko ŠeŠko

800

metrov je dolga tematska pot.

Ob tednu gozdov je znova oživela 800 metrov dolga gozdna učna pot, ki se vije pod sevniškim gradom. Na pobudo domačinaz zavoda za gozdove so jo odprli lani in poimenovali Gozd je kultura. »Gozd ni le proizvodnja lesa, temveč najvišja možna kultura, ki je nastala na zemlji,« je obiskovalcem, ki jih je popeljal po poti, položil na srce upokojeni gozdarski inženir, tudi planinski vodnik, naravovarstvenik in izjemen fotografiz Sevnice.Čeprav je gozdna pot namenjena predvsem šolarjem, je nanjo ob tednu gozdov popeljal svoje sošolce z U3, univerze za tretje življenjsko obdobje. Predvsem zato, ker jih je na koncu tematske učne poti, v atriju sevniškega gradu, pričakala razstava njegovih fotografij iz narave z naslovom Biotska pestrost v makro pogledu. Čeprav si je Šeško naložil že osem križev, ne poseda za zapečkom, ampak vsak dan s fotoaparatom v roki obrede bližnje in daljne kraje. Zanima ga predvsem narava. Tako najde pikapolonico, ki ravno razpira krila, lesko, ki je komaj začela cveteti, tako da navaden smrtnik s fotografije sploh ne razbere, da gre za lesko, a ga na to napelje naslov Potica bo.Na drugi fotografiji vidimo sinico s kobilico v kljunu, na tretji dleska, ki je po očitno obilnem kosilu še umazan okrog ust. Da je ne le odličen fotograf, temveč tudi opazovalec, kaže njegova fotografija z naslovom Povodni mož, na kateri iz vode strmi dvoje oči. Avtor, ki je pripravil 200 fotografij, 30 so mu jih pomagali izbrati in podnasloviti sošolci iz U3, je ob vsaki fotografiji pustil prostor za misel gledalca – Moja misel. Vsak obiskovalec lahko pripiše, kar se mu je porodilo ob ogledu fotografije. Tako je ob prej omenjeni fotografiji z uradnim naslovom Povodni mož nekdo pripisal: »Žaba ali zgolj odsev v ogledalu.« Šeško pa je povedal, da ne gre za nič drugega kot za lužo na gozdni poti, v kateri sta se po naključju znašla dva kamenčka in pod določenim kotom fotografiranja je nastala izjemna slika.Vinko Šeško je nasprotnik gozdnega turizma, v katerem vodnik obiskovalcem ves čas predava in potem nihče ne vidi čebele na cvetu, ptice v letu, gnezda v duplini starega drevesa. Zato je že na začetku poti, ob didaktičnem deblaku, ki je najboljša galerija na prostem, saj ponazarja različne vrste lesa kar 32 drevesnih vrst, ob njih pa so fotografije njihovega cvetja, listja in semen, povedal večino stvari, ki so se mu zdele potrebne, da jih ve obiskovalec, preden krene na pot in uživa v sprehodu po tematski poti. V Sloveniji je teh okrog 700, v Posavju 100. Z njimi bi radi mladim in tudi manj mladim pokazali, da je narava naša največja učilnica, kjer vse piše in je vse, kar se v njej zgodi, prav.