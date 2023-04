Povišali japonskega viteza vina (FOTO)

Dvorec Jeruzalem v istoimenskem kraju in tamkajšnja cerkev Žalostne matere božje iz leta 1652 sta gostila letošnji zbor redovnikov Društva evropskega reda vitezov vina (DERVV), Legatura Pomurje. Poleg uradnega dela zbora je potekala posebna slovesnost intronizacije, torej zaprisege in ustoličenja, sledilo pa je strokovno predavanje na temo človek, vino in zdravje, za kar je poskrbel prof. dr. Vojko Berce, dr. med.

Japonski vitez Jukio Mori v družbi žene ter prijatelja in poslovnega partnerja Danila Steyerja in prvega legata Ignaca Rajha

Na zboru, na katerem je za kulturno popestritev poskrbela Urška Taškov na harmoniki iz Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, so prisluhnili tudi poročilu o aktualnih zadevah na konzulatu za Slovenijo in senatu Evropskega reda vitezov vina, pozdravilo pa jih je tudi več gostov, med drugimi Tomislav Kovačič, prvi prokonzul konzulata za Slovenijo in senator EU, podžupan občine Ljutomer Boris Filipič in prvi legat Legature Maribor – Podravje Venčeslav Senekovič. Posebno zanimiva je bila intronizacija, saj je v slovenskem Jeruzalemu kot vitez vina evropskega reda po redovnih stopnjah napredoval Japonec, veliki prijatelj Slovenije in Pomurja, ki med drugim vrsto let skrbi, da se slovenska vina pijejo v njegovi deželi vzhajajočega sonca. Udeleženci so se tako v viteškem sprevodu sprehodili do bližnje cerkvice Žalostne matere božje, kjer je bil ob slovesnem protokolu v višjo redovno stopnjo introniziran vinski svetnik Jukio Mori, ki je pripadnik reda od leta 2019, je pa tudi častni občan Mestne občine Murska Sobota.

Sabljo mu je na ramo naslonil prvi prokonzul Tomislav Kovačič.

V sklepnem delu srečanja so udeleženci viteško prijateljevali ob odličnih jedeh restavracije Dvorec Jeruzalem in vinih redovnih vinarjev Cvetke Sakelšek, Štefana Krampača, Janeza Smolkoviča in Damjana Pihlarja. Gastronomsko oceno hrane in vin je podal Branko Slavinec, gastronom legature. Celotno pripravo in izvedbo dogodka so uspešno opravili drugi legat Andrej Šajnovič, maršal legature Slavko Petovar, notar Boštjan Zver, enologinja Sakelškova in vinski svetnik Peter Kirič, ki je dogodek tudi povezoval.

Za blagoslov in molitev je poskrbel župnik Jože Rajnar.

Poslanstvo DERVV je poleg čaščenja vina namenjeno promociji kulture pitja vina, ohranjanju vinogradniške in vinarske tradicije, duhovni odličnosti in plemenitosti, človekovemu dostojanstvu, slovenskim in evropskim vrednotam ter miru, ki je zagotovilo blagostanja. Letos se obeta še sedem intronizacij in vstopov v Legaturo Pomurje.