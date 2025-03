Povezanost gasilcev je najmočnejša sila

Gasilska regija Pomurje je v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije (GZS) ter Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) v hotelu Radin v Radencih organizirala drugi pomurski gasilski simpozij, ki nosi ime Eöryjevi dnevi in je posvečen Goričancu Ernestu Eöryju, enemu najzaslužnejših slovenskih gasilcev.

Častni pokrovitelj dogodka je bil minister za obrambo Borut Sajovic: »Poglejte to imenitno zgodbo, ki združuje več kot 23 tisoč ljudi v 236 društvih iz 21 gasilskih zvez. Kakšna sila in moč je to, ko se povežete in združite. Gasilci se namreč povezujemo, se združujemo, in to šteje.«

Eöryjevi dnevi so posvečeni Ernestu Eöryju, enemu najzaslužnejših slovenskih gasilcev.

Prvi dan so bili izpostavljeni izzivi, s katerimi se sooča GZS, ter vloga gasilskih regij, predstavljena je bila tudi državna enota za gašenje iz zraka ter zmogljivosti URSZR za odziv na podnebno pogojene nesreče. Udeleženci so se seznanili z nekaterimi praktičnimi primeri organiziranosti gasilstva v tujini ter z izkušnjami obalno-kraške gasilske regije pri vodenju velikih intervencij na požarih na Krasu.

Z roko v roki

Skupaj s predavatelji in povabljenimi gosti je bilo na dvodnevnem dogodku okrog 200 udeležencev, Janko Cerkvenik, predsednik GZS, pa je izpostavil vlogo gasilskih regij.

Glavna sila pri zaščiti in reševanju

»Gasilska regija je nekako podaljšana roka krovne gasilske organizacije. Povedati moram, da delamo z roko v roki, morebitne težave pa rešujemo na primeren način.« Spregovoril je še o prizadevanjih države in GZS, da bi vse regije dobile pravno obliko. Kot je izpostavil, krovna gasilska organizacija ne prepoveduje in ne ovira ustanovitev teh pravnih oseb, vendar pa morajo te najti svoj namen in cilj, še bolj pomembno pa je financiranje takšnih regij. »S sredstvi, ki jih dobimo iz URSZR, pomagamo, v prihodnje pa bo treba stakniti glave, tudi v lokalnih skupnostih in gasilskih zvezah, ki bodo ne nazadnje članice te pravne osebe. To zagotovo znamo in zmoremo.«

Leon Behin, generalni direktor URSZR, je poudaril, da je lahko slovenski sistem zaščite in reševanja ponosen na vse svoje pripadnike, saj mu daje ravno ta skupek različnih oseb, znanj in pripadnosti unikatno noto v Evropi, predvsem pa je zaradi tega tako uspešen.