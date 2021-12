Povezali so se ob suhem sadju in jaslicah (FOTO)

Tudi letošnjo, 14. razstavo božičnih jaslic v Gradežu nad Turjakom so člani Društva za ohranjanje dediščine pripravili prilagojeno epidemiološkim razmeram. Primerno temu je tudi število razstavljenih kipcev in drugih motivov, ki simbolično ponazarjajo Jezusovo rojstvo; še predlani so jih našteli 385, lani jih je bilo 130, letos pa 150.

»Čeprav smo povabili številna društva v naši občini in tudi posameznike, ki hranijo doma te krščanske simbole, je bil odziv zaradi koronavirusa in nezmožnosti večjega števila obiskovalcev nezadosten. A nam je vseeno uspelo v zasneženi krajini postaviti prav lepo razstavo,« je povedal predsednik gradeškega društva Lojze Senčar. Na vhodu v vas, ob kapeli Matere božje, je 35 različnih jaslic v kozolec postavil domačin Boris Zore, nekoliko višje, nasproti stare sušilnice sadja, ki je letos zaradi pomanjkanja sadežev obratovala le oktobra, stoji pod streho božja družina, narejena iz srobota.

Na ogled tudi na snegu: Lojze Senčar, Marko in Miha Šavli

»Prvič se v peči sušilnice, ki je bila sezidana leta 1938, obnovljena pa leta 2003, in je edinstven primer ohranjene tehnološke in kulturne dediščine, v tem času ne vali dim suhih bukovih drv. Kot vidite, lese so suhe oziroma prazne,« pokaže Senčar.

Osem cerkva

Iz sušilnice je pred 15 leti ušel duh jasličarske podobe terasaste vasice. Bilo je takole. Takratni člani društva, bilo jih je veliko manj kot danes, so v sušilnici organizirali silvestrsko zabavo, jaslice pa so zaradi prostorske stiske postavili pred vhodna vrata. Beseda je dala besedo, nekdo je dal pobudo, naj naslednje leto pripravijo razstavo kar po vasi. In se je prijelo, na ogled smo jih namreč postavili 13, 25 jih je bilo drugo leto, 50 tretje, četrto pa že čez sto. Te jaslice, pod katere se podpisujejo Jana Feguš, Franc Korošec in Andrej Vihtelič, izdelane iz koruznih storžev in kostanja, so tudi tokrat postavljene pred sušilnico.

Največja razstava jaslic je nastala iz prostorske stiske.

Tudi Zabukovčev kozolec starega kmečkega orodja je letos zapolnjen z jaslicami vseh velikosti in motivov. Pred hišami ob cesti, ki se od sušilnice dviguje proti središču vasi, so na ogled preproste jaslice iz vej iglavcev in materialov, ki jih uporabljajo v vsakdanjem življenju. Vse so opremljene z razsvetljavo. Tod blizu, v starejšem prostoru, ki je bil svojčas hlev, so razstavljene makete vseh cerkva, osem jih je, škocjanske fare, kamor spada tudi Gradež. V bližnji kapeli so za šipami skrite najstarejše, seveda ročno narejene pred 150 leti, večje jaslice. »Kot vidite, so jaslice velike od nekaj centimetrov pa do več kot meter in pol,« na večje, ki so postavljene pod lipami, pokaže Marko Šavli, ki je z družino prvi začel organizirati razstave, pozneje se mu je pridružila vsa vas. Složnost Gradežani kažejo tudi pri preostalih dogodkih v svojem kraju, z obujanjem in ohranjanjem starih običajev.

150 jaslic so postavili.

»Praznik sadja septembra smo morali odpovedati, upam pa, da bomo prihodnje leto lahko stopili drug do drugega in tako kot v preteklih letih, aprila, pripravili prvi družabni dogodek v Gradežu, Pozdrav pomladi,« se nadeja Senčar. Ogled jaslic brez organiziranega vodenja in tudi kulturnih dogodkov bo mogoč do 2. januarja.

V votlini debla

Jaslice so delo članov društva Čajanke z Roba.