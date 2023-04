Če se odpravljate na pot: povečan promet tovornjakov na primorki

Povečan promet tovornjakov, ki je dopoldne ohromil promet na primorski avtocesti pred Koprom, je običajen po praznikih, ko velja omejitev prometa tovornih vozil, so pojasnili v Luki Koper.

Poleg povečanega prometa tovornih vozil na avtocestnem križu so k stanju, ki je na koprskih mestnih vpadnicah in lokalnih cestah v neposredni bližini pristanišča vladalo že od zgodnjega jutra, dodatno prispevale zapore dela cestišča na hitri cesti od Škofij proti Bertokom.

Navzlic močnemu poprazničnemu navalu tovornjakov v koprsko pristanišče je operativno delo v pristanišču ves čas potekalo normalno in brez omejitev, ki bi kakorkoli oteževale prometno situacijo, so zagotovili v Luki Koper.

Pretočnost prometa

Vsi trije kamionski vhodi so po njihovih navedbah od jutra polno pretočni, gneče niso zaznali niti znotraj pristanišča. Kljub temu pravijo, da so okrepili prisotnost ekip na terenu in s preusmerjanjem prometa na Bertoški ter Serminski vhod poskušali karseda razbremeniti lokalne vpadnice.

V Luki Koper napovedujejo, da bodo tudi v prihodnjih dneh storili vse, kar je v njihovi moči, da bodo še naprej zagotavljali popolno operativnost pristanišča in polno pretočnost prometa na vseh treh vhodih.

Ker prihaja konec tedna, ki mu sledita dva praznična dneva, ko bo spet v veljavi omejitev prometa za tovorna vozila na slovenskih avtocestah in hitrih cestah, podobne razmere kot v petek pričakujejo v sredo, 3. maja. Voznikom zato svetujejo, da to upoštevajo pri načrtovanju poti in se skušajo izogniti prometu v jutranjih konicah.