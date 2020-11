Pouk na daljavo brez težav, lahko pa bi nastale

Pouk na daljavo v srednjih šolah za zdaj zaradi epidemiološke slike poteka po urniku, tudi uvodnih težav z Arnesovim omrežjem iz časa pred počitnicami v zvezi srednjih šol ne zaznavajo. A če bo pouk na daljavo trajal dolgo, bodo nastale težave z maturo in v poklicnem izobraževanju, ki temelji na praktičnih veščinah, opozarjajo ravnatelji.



Kot je poudarila predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije in ravnateljica Strokovno izobraževalnega centra (SIC) Ljubljana Fani al Mansour, pouk na daljavo oziroma izobraževanje na daljavo ne more nadomestiti pouka v šoli.

Katere skupine dijakov naj se vrnejo?

V tem času so posebej izpostavljeni maturanti, ki bi se po besedah al Mansourjeve morali pripravljati že na maturo, poleg tega bi morali vsaj v tem jesensko-zimskem obdobju »mašiti vrzeli, nastale z izobraževanjem na daljavo v poletnem oz. spomladanskem času preteklega šolskega leta. Zato si ravnatelji želimo, da se na šolo vrnejo zlasti tri skupine dijakov: maturanti, dijaki srednjega poklicnega izobraževanja zaključnih letnikov, katerih izobraževanje pol leta poteka v šoli, pol leta pa na praksi pri delodajalcih, ter dijaki v nižjem poklicnem izobraževanju, ki jih ni veliko in so najšibkejši člen našega srednješolskega izobraževanja.«