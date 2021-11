Pouhn cekar brez plastike

Te dni sta Kristina Primožič in Jakob Dolinar, oba domačina iz okolice Škofje Loke, v tisočletnem mestu odprla trgovinico Pouhn cekar. Ta je polna izdelkov z okoliških kmetij, trgovina pa na gorenjski sceni izstopa predvsem zaradi tega, ker v njej ne boste našli ničesar, kar bi bilo zavito v plastično embalažo. Tako testenine prodajajo na (kilo)grame, prav tako piškote in krekerje. Tu so še domači čaji in vložnine, po stari navadi pakirane v steklene kozarce. Nekoliko odmaknjen je del, namenjen osebni higieni in ekološkim čistilom, središče trgovine pa je rezervirano za mlečne izdelke.

To ni nič čudnega, saj Jakob Dolinar prihaja s kmetije pr' Leskovc v Stari Oselici. Mladi prevzemnik se je, kot so predlani zapisali v Združenju kmečkih sirarjev Slovenije, s pomočjo staršev lotil kmetovanja: »Na nadmorski višini 750 m obdelujejo 30 hektarjev travnatih površin, na katerih se govedo pase običajno od srede aprila pa vse do prvega snega. Pozimi so živali nastanjene v sodobnem hlevu proste reje, kar jim omogoča dobro počutje, saj se na kmetiji zavedajo, da le zdrave krave dajo dobro mleko. Namolzejo ga približno 500 litrov na dan, del pa ga predelajo v sir, skuto, maslo in jogurt.« Kot je pojasnil Jakob Dolinar, večino mlečnih izdelkov prodajo na domu oziroma po naročilu dostavijo na dom. Del jih potuje na police škofjeloške zadružne trgovine, zdaj pa bodo mlečnim izdelkom pot do kupcev utrli še prek nove trgovinice. Tam bodo različne vrste sira in jogurta, skuta, maslo in mleko na voljo brez plastične embalaže.

Priložnost za okoliške kmetije

Olja z gorenjskih kmetij – sončnično si lahko natočiš kar sam!

Je bila trgovinica, v kateri ni prostora za v plastiko zapakirane izdelke, njuna želja ali sta zaradi povpraševanja na Škofjeloškem, ki velja za eno ekološko najbolj ozaveščenih območij na Gorenjskem, prisluhnila kupcem? Kristina Primožič malo pomisli, preden odgovori: »Pravzaprav oboje.« V trgovinici Pouhn cekar kupci v svoje embalaže ne bodo točili le mleka ali smetane, temveč si bodo lahko kar sami nalili tudi lokalno sončnično olje – tega na Sorškem polju oziroma na Kmetiji Punčar v Virmašah prideluje mlada prevzemnica kmetije z družino.so trgovinico dodobra založili tudi s proseno kašo, pšeničnim in koruznim zdrobom, ješprenjem, pirinim rižkom in še čim. Poleg naštetega so tu jajca in testenine z okoliških kmetij, posušeno sadje, domači namazi in tudi mocarela, ki jo, kot posebneža med sirarskimi kmetijami, na Kmetiji Matevž v Retečah pri Škofji Loki pripravita mladain. Avtorja zgodbe z naslovom Pouhn cekar, ki združuje številne mlade kmetovalce na Škofjeloškem, načrtujeta, da se bo našteto izdelkom v prihodnosti pridružilo še mnogo drugih, lokalno pridelanih živil.