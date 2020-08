Na primorki počilo med Vrhniko in Logatcem

Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, ki se je zgodila okoli 7.20, sta zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet poteka po počasnem pasu. Nastala je kolona, dolga približno kilometer. Voznike v njej prometnoinformacijski center poziva, naj ustvarijo reševalni pas za prehod intervencijskih vozil.



Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost.



Za danes je sicer ponovno pričakovati gneče na mejah s Hrvaško in Avstrijo. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji je že kilometrska kolona. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor. Na koncu podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je kolona dolga približno pol kilometra.



Čakalna doba je na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane, Obrežje in Gruškovje.