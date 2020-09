Potrjeno: v slovenski televizijski hiši bo odslej vse drugače

Planet TV. FOTO: Jože Suhadolnik

Združitev z Novo24TV?

Po pridobitvi vseh potrebnih soglasij in izpolnitvi pogojev, določenih v pogodbi o nakupu deleža, je bila opravljena transakcija, s čimer je vodilna madžarska televizijska hiša TV2 prek hčerinske družbe TV2 Adria d.o.o., ki je v celoti v njihovi lasti, od Telekoma Slovenije prevzela stoodstotni delež podjetja Planet TV televizijska dejavnost d.o.o, so zapisali v sporočilu za javnost.Tako bo od 1. oktobra dalje tretja največja slovenska televizijska hiša uradno del skupine TV2. Novi izvršni direktor Planeta TV bo postal, ki že opravlja funkcijo izvršnega direktorja na TV2., ki je med letoma 2013 in 2016 v podjetju delovala kot finančna direktorica, se bo Planetu TV pridružila kot operativna direktorica.»Vesel sem, da smo uspešno zaključili prevzem v Sloveniji, in v čast mi je, da lahko znova ustvarjam zgodbo Planet TV. Skupaj s Špelo in celotno ekipo bomo trdo delali, da bomo zadovoljili kar največje število gledalcev, obenem pa bomo prinesli tekmovalnost in izbiro, ki jo slovenski trg potrebuje,« je dejal Stantchev. Meni še, da je Planet TV dobro znan in cenjen akter slovenskega televizijskega trga, v katerem podjetje vidi velik razvojni potencial, nakup podjetja z dobro izdelanimi znamkami in lokalno in strokovno ekipo pa bo prinesel dodatne prednosti za televizijsko hišo TV2.Madžarska televizijska hiša, ki je novi lastnik Planeta TV, je sicer v lasti Jozsefa Vide, po pisanju medijev enega od ključnih oligarhov iz poslovnega omrežja madžarske vladajoče stranke Fidesz. V zadnjih mesecih so v medijih krožile tudi informacije, da naj bi imeli Madžari v načrtih združitev družb Planet TV in Nova24TV.