Potrjena okužba v najožjem krogu Janeza Janše

Slovenska vlada se je v soboto popoldan sestala na Brdu pri Kranju, kjer je odločala o ukrepih, ki bodo veljali v božičnem in novoletnem času . Hkrati je vlada potrdila PKP7, ki bo pomagal opešanemu gospodarstvu in ljudem v času drugega vala epidemije.Je pa zgodaj zvečer odjeknila novica, da se je okužba s koronavirusom prikradla v kabinet predsednika vlade. Kot poroča RTV Slovenija na twitterju, so jim v kabinetu Janše potrdili, da sta s covidom 19 okužena dva uslužbenca, ki se dobro počutita in se ravnata po navodilih zdravnika. Drugi zaposleni v KPV-ju so v tem tednu opravili rutinski test, na katerem so bili vsi negativni.