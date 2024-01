Potresu je sledil popotres. Ste ju čutili?

Danes ob 7.20 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,9 v bližini naselja Sele v Avstriji, 50 kilometrov severno od Ljubljane, so sporočili iz Urada za seizmologijo Agencije RS za okolje. Pol ure kasneje, natančno ob 7.59, se je zgodil popotres magnitude 1,6.

»Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Tržiča, Podljubelja in okoliških naselij. Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98),« so še dodali.

Že minuli vikend smo poročali o dveh potresih v Avstriji, ki smo jih čutili tudi v Sloveniji. Več o tem v članku Dva potresa z žariščem v Avstriji tresla tudi Slovenijo: Dve minuti pozneje še šibkejši popotres.